女優瀬戸朝香（49）が16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。食の好みを熱弁した。この日は、同番組の名物企画・ほんまに好きなコロッケ探しが復活。MCのダウンタウン・浜田雅功の好物、大阪・天神橋筋商店街にある「中村屋」のコロッケを超えるものを求めてお店を巡った。「マヨラー」で知られる瀬戸は、どのコロッケにもマヨネーズをかけて堪能。「じゃがいもの甘さに酸味が合うんですよ！」と力説した。