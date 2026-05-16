SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）が16日、東京・錦糸町マルイ1階特設ステージで8月5日のメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催。「DAISUKI」を初パフォーマンスした。【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟イベントでは、「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪