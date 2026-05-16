NBAブルズの河村勇輝（25）が16日までに更新されたポッドキャスト番組「Club 93 Podcast」にゲスト出演。シーズン中に実現したレイカーズ・八村塁とのマッチアップを振り返る場面があった。「Club 93 Podcast」は、プロバスケットボールプレイヤー富樫勇樹とベンドラメ礼生がホストを務めるポッドキャスト番組。この日は河村をゲストに招いた。今季の河村は名門ブルズと2WAY契約。3月12日（日本時間13日）のレイカーズVSブル