お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。妻との出会いについて語った。MCの「品川庄司」庄司智春から「奥さんとのなれそめは？」と聞かれた出川。「1番最初に、前の彼女と別れたのを『ロンハー』で特集してくれた。その奥さんがその放送を見てて」と振り返った。番組で話題となった元カノからの手紙ドッキリで涙する姿や、「台風の日だったのに江ノ島の先