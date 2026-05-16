元ボクシング世界王者・長谷川穂積がきょう16日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58〜※関西ローカル）に出演する。引退のきっかけを明かす。【番組カット】海外進出の理由をぶっちゃける長谷川穂積強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回の舞台は高槻市。2025年にオープンした商業施設「高槻グリーンプレイス」や、大阪市福島区から移転した関西将棋会館など、街に新しいにぎわいが生まれる一方