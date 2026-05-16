13日のメーン11R「新緑特別」（3歳AB、12頭立て、ダート1230メートル）は単勝1.3倍と断然の人気に支持された吉村智洋騎乗のエイシンリガーズ（牡3＝橋本、父ベストウォーリア）が7馬身差の圧勝。今後へ弾みをつけた。抜群のスタートから馬なりで先頭へ。道中も手応え良くレースを進めた。向正面でオーロヴェント（牡3＝北野、父ホークビル）が猛然と進出を開始し、すぐ後ろに付けてきたが全く問題なかった。最終直線に入るとこ