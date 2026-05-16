スポニチ発の女性アイドルユニット「スポポポポニー」（略称スポニー）が16日、東京・GOTANDAG7で「山田梓帆・朝陽あいか卒業公演」を行った。2人はグループ結成当時からのメンバー。山田はスポニーでアイドル活動をスタートさせ、2023年2月からはリーダーを務めた。朝陽は同じ事務所のワンダーウィード天から移籍。圧倒的なパフォーマンスで存在感を示してきた。この日は山田がピンク、朝陽がオレンジの特別衣装で登場。満