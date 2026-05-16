文部科学省は、都市部の大学の学生が地方の大学や企業などで学べる「国内留学」の普及を後押しするため、モデル事業を始める。地方から東京都内の大学に進学する一極集中の流れに歯止めがかからない中、地方で学生が学ぶ機会を増やすとともに、地域の活性化につなげる狙いがある。モデル事業は、東京、埼玉、千葉、神奈川の１都３県の国公私立の大学、短期大学、高等専門学校を対象とし、今年度から３年間にわたって実施する。