歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。歌舞伎の稽古について語った。22年に十三代目市川團十郎を襲名。襲名後の変化を問われ「変わりますよね」としたものの「今はやっぱり自分のことよりも、子供たちのことで、やっぱり稽古とか」と忙しくしていると語った。MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は時代の流れと共に稽古のスタイルも変わったかと尋ね、團十郎は「教え方