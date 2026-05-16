◇MLB カブス 10-5 ホワイトソックス(日本時間16日、レート・フィールド)カブス・鈴木誠也選手が5試合ぶりのヒットを含む2安打1打点で勝利に貢献。ホワイトソックス・村上宗隆選手は1安打でした。同じシカゴに本拠地を置く両チームの3連戦初戦。鈴木選手と村上選手はMLBの舞台で初の対戦となりました。鈴木選手は「5番・ライト」で先発出場。2点リードの5回、1アウト1、3塁のチャンスで外角低めのスライダーをレフトへ引っ張り、タ