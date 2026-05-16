ヘビー級8回戦ドイツ・マンハイムで現地15日に行われたボクシングのヘビー級8回戦で、衝撃のKOシーンが誕生した。ゴング直後、強烈な左を被弾したボクサーが立ち上がれず。ファンから様々な声が上がった。26歳のビクトル・ユルク（ドイツ）と、23歳のエドウィン・カスティージョ（コロンビア）が対戦した。ゴングが鳴ると歩み寄る両者。数秒後、ユルクが繰り出した強烈な左をまともに食らったカスティージョは、仰向けに倒れ