石塚流のバイキングの楽しみ方をご紹介しますみなさん、ごきげんよう。エアコンのリモコンを何回も押して、テレビがつかないとイライラしていた石塚英彦です。さて今回は、バイキングについて書かせていただきます。バイキングといっても、北欧の海賊のことではありません。食べ放題のほうのバイキングです。私は「放題」という二文字が、漢字のなかで一番好きです。「横浜ベイホテル東急」のディナーブッフェ、「ローズホテル横浜