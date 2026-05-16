タレントの南明奈が16日、自身のインスタグラムを更新。37歳になったことを報告した。 【写真】ホント仲良し、おしどり夫婦ですね 「昨日5月15日で37歳になりました」と投稿。「毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいましたプリンセスが可愛い」とつづり、ケーキを前に夫のよゐこ・濱口優(54)と仲睦まじい2ショット写真を添えた。 南は濱口と18年に結婚。年の差婚が話題となった。