長友佑都がW杯選出を受け涙を流したFC東京に所属する元日本代表DF長友佑都は、森保一監督が発表した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人に選出された。日本だけにとどまらず、アルゼンチンメディア「TyCスポーツ」も現地時間5月15日に報じている。同メディアは「予期せぬ感動的な光景を残した」と言及し、メンバー発表の瞬間に39歳のベテランDFが見せた熱い涙に注目している。チームメイトとともに発表の様