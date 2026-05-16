エイベックス・マネジメント・エージェンシー株式会社が手掛け、マネージャーが企画・プロデュースし、所属俳優を起用したプロジェクト「ＡＣＴＯＲＳＳＴＡＮＤｖｏｌ．２」第３弾として、主演を郄石あかり、脚本・監督を山本英氏が務めることが１６日、発表された。同作は２７年秋頃にイベントでの上映を予定している。「ＡＣＴＯＲＳＳＴＡＮＤ」は、「エイベックスの俳優陣が集う場」として、若手俳優を中心に