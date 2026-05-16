◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の先発・ウィットリー投手が３回に２点を失った。１―１の同点で迎えた３回。この回の先頭・篠木に四球を与えて、１番・三森を空振り三振に斬ったが、２番・度会に右翼フェンス上部に当たる二塁打を浴びて１死二、三塁。２番・筒香に左翼への犠飛を浴びて勝ち越しを許すと、なお２死二塁では４番・宮崎に右前適時打（宮崎は走塁死）を浴びてこの回２点を失った