元ＮＭＢ４８の白間美瑠が公開した自画像ショットにファンは驚いた。１６日までにインスタグラムで「弟が作ってくれた」とつづり、ゲーム「トモダチコレクション」で弟が作成した白間の姿をアップ。「鼻の下長過ぎ〜」と指摘し、「からの自撮り」と記して笑顔ショットをアップした。この投稿には「かわいい」「似てるぅ」「ディテールからホクロの位置まで完璧じゃん」「画力半端ない」「おもろい」「よくできてる」「誇張し