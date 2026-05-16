◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）ヤクルト・池山隆寛監督が１５日の試合で自軍投手陣が出した３死球の件で中日・井上一樹監督にベンチ裏で謝罪していたことを明かした。この日の試合前に対応した指揮官は「当ててるのは、こっちやからね。まあでも、うちがもらう時もあるし。野球やからね。仕方ないといったらおかしいですけど、大けがにつながることが多いからやっぱりね。選手を守る立場とす