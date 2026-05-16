WHO＝世界保健機関はハンタウイルスについて、「一般市民に感染が拡大するリスクは依然として低い」という見解を示しました。【映像】ハンタウイルス調査の様子WHOのテドロス事務局長は15日、クルーズ船「ホンディウス号」に関連してハンタウイルスに感染確認、または感染が疑われているのはあわせて10人で、うち3人が死亡したと発表しました。潜伏期間は最長6週間で、今後さらに感染者が増える可能性はあるものの、「一般市