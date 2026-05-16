焦点の一つだった台湾政策について、トランプ大統領は習主席との会談後のインタビューで、台湾への武器売却について明言を避けました。【映像】台湾の軍事演習の様子トランプ氏「私は誰かが独立することを望んではいない。戦争のために9500マイル移動しなければならなくなることも望んでいない」トランプ大統領は、15日に放送されたFOXニュースのインタビューで、台湾政策をめぐり「何も変わっていない」と強調しながらも、台