天皇皇后両陛下は、あすの「全国植樹祭」の式典に出席するため、愛媛県に到着されました。【映像】愛媛県に到着された天皇皇后両陛下の様子午前11時半ごろ両陛下は松山空港に到着し、中村時広知事らの出迎えを受け、集まった市民らに笑顔で手を振られました。両陛下は午後、大洲市にある長浜高校の水族館部を視察し活動内容やカクレクマノミなどの研究について説明を受けられます。その後、「平成30年7月豪雨」の復興状況