16日、京都3Rでアクアアイが最後の直線コースで外側に斜行し、タワワとメイショウユウゲン、ルナフィオーレの進路が狭くなった。この件で騎乗した岩田望来（25）は30＆31日の2日間、騎乗停止処分を科された。