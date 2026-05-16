JR東日本は、来週から駅の中でオンライン診療が受けられるサービスを開始します。【映像】オンライン診療を受診する様子小林香梨リポート「予約したブースに入って、こちらのタブレットから受診したい科を選択すると、医師によるオンライン診療が受けられます」オンライン診療が受けられる医療ブースは、上野や日暮里など首都圏を中心とした22の駅に設置され、20日から順次開始されます。専用のアプリから会員登録して、ブース