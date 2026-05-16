10万人に1人という難病「脳動静脈奇形」を患っていることを19年に公表した俳優の間瀬翔太が16日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。先月27日に40歳の誕生日を迎えた間瀬は「33歳の時に急に脳出血で倒れて、調べてみたら10万人に1人の難病。頭を開いて手術をして、今は後遺症と戦う障害者になりました。毎晩『明日も目が覚めます様に。』と願いながら寝てた。そんな僕も気づいたら無事に40歳に