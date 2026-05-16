アメリカのトランプ大統領は2日間の中国訪問を終え、帰国しました。習近平国家主席との首脳会談での成果を強調しました。【映像】握手を交わすトランプ大統領と習近平国家主席トランプ大統領「我々は素晴らしい貿易協定を結び、素晴らしい関係を築きました。大成功でした。本当に歴史的な瞬間だったと思います」トランプ大統領は15日記者団に対し、中国がアメリカ・ボーイング製の航空機を少なくとも200機購入することを約束し