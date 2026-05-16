和歌山競輪のF1は17日開幕する。16日は前検を実施した。中村浩士（48＝千葉、79期）は今春に長男の嶺央（れお、21＝千葉、129期）が選手としてデビューし、次男の孔翼（こうすけ）候補生が選手養成所へ入所した。「子どもがどんどん仕上がっていくのは楽しみ。（15日に）入所式も行ってきました」。自然に目尻が下がる。ルーキーシリーズに臨む嶺央は松山で完全V、開催中の宇都宮で無傷の連勝を「5」まで伸ばした。息子に期