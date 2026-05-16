女優〓石あかり（23）が、所属事務所のエイベックス・マネジメント・エージェンシーのプロジェクト「ACTORS STAND vol．2」の第3弾作品となる短編映画で主演を務めることが16日、分かった。昨年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」出演後、初の作品となる。同プロジェクトは、同社の所属俳優の担当マネジャーがプロデュースを務める短編映画企画。脚本と監督を山本英氏が務め、〓石の出身地の宮崎県宮崎市で撮影を行った。来年