大型犬のおててが気になりすぎて、「食べよう」としてしまった猫の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で274万5000回再生を突破し、「なんで食べたいのｗ」「可愛すぎるわ」といったコメントが寄せられています。 【動画：なぜか『大型犬のおてて』を食べようとする猫→怒られても続けて…微笑ましい『仲良しな光景』】 大型犬のおててが気になる→食べようとしてしまった！ TikTokアカウント「k