子犬気分が抜けないゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「重たい癒しやね」「羨ましすぎます」「甘えん坊さんね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パパとイチャイチャする大型犬→気持ちは『子犬のまま』で…まさかの『自分のデカさを全く理解していない光景』】 大型犬の愛が重すぎる TikTokアカウント「m