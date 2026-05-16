大相撲夏場所7日目。石川県穴水町出身、幕下付出で追手風部屋からデビューをした大森は4連勝で勝ち越しを決めました。豪ノ勝との一番、がっぷり右四つの状態になりお互い勝機をうかがいます。がっぷりの状態が続きましたが、豪ノ勝が前に出ようとするところを大森は右の下手から振ります。下手投げが決まり大森は4連勝、ストレートで勝ち越しです。