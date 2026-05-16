◆パ・リーグ日本ハム―西武（１６日・エスコン）西武が今季の１試合最多タイとなる３本の本塁打で同点に追いついた。試合開始の約２時間前、この日先発予定だった隅田知一郎投手が左肩の違和感を訴えたため、予告先発が佐藤爽投手に変更。急きょ先発のマウンドに上がった佐藤爽は初回、２死から万波に四球を与え出塁を許すと、続くレイエスに右翼線を破る適時二塁打を浴び先制される。２死二塁からは、野村に６号２ランを打