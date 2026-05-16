◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年5月16日エスコンF）西武がソロ3発で3点差を追いついた。3点を追う2回、ネビンの5号ソロで反撃ののろしを上げると、3回は滝沢が3年ぶりプロ2本目となる1号ソロ。カナリオが2打者連続となる2号ソロで続いた。この日は先発予定の隅田が左肩違和感のため登板回避。札幌山の手から星槎道都大に進んだ北海道出身の佐藤爽が緊急先発マウンドに上がり、初回に3失点していた。西武は7連勝