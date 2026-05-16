ミドルスブラは15日、サウサンプトンの“スパイゲート問題”に関する声明を発表した。ミドルスブラはプレミアリーグ昇格をかけたチャンピオンシップ（イングランド2部）・プレーオフ準決勝でサウサンプトンと対戦。延長戦までもつれた激闘の末に敗れた。しかし、第1戦の前にサウサンプトンがスタッフをミドルスブラの練習場に送り込み、練習の様子を盗撮していた疑惑が浮上している。EFL（イングリッシュフットボールリーグ