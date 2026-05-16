◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（16日、バンテリンドーム）中日の村松開人選手と板山祐太郎選手が序盤に躍動を見せています。板山選手は前日15日の試合で大暴れ。10試合ぶりのスタメン起用となると2打席連発を含む5打数4安打5打点を記録していました。翌日のこの日は「2番・ライト」で起用され、第1打席で四球を選びます。負けじと存在感を見せるのが、続いて打席に向かった「3番・ショート」村松開人選手。2球目のフォーク