◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手が同点適時打を放った。２試合連続「８番・三塁」で先発。０―１の２回１死一、二塁の第１打席。カウント１―２と追い込まれながらも冷静だった。先発・篠木の外角１４７キロ直球をはじき返すと、打球は中前に転がった。二塁走者のキャベッジが快足を飛ばして生還した。「打ったのは真っすぐです。追い込まれていたので食らいついていきました