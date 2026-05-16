ハイチサッカー連盟（FHF）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むハイチ代表メンバー26名を発表した。1974年以来、52年ぶり2度目のW杯出場となるハイチ代表は、グループCに入り、グループステージでは6月13日にスコットランド代表と、同19日にブラジル代表と、同24日にモロッコ代表との対戦を予定している。発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。▼GKジョニー・プラシド（バスティア／フランス）アレクサンドル・ピエール