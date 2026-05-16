今シーズン最多、25地点で真夏日となるなど暑い一日になりましたが、この暑さはしばらく続きそうです。都内のラーメン店では、目玉焼きのような“冷やしメニュー”の開発が進んでいました。【写真で見る】「冷やしまぜそば」なのに目玉焼きトッピング？ その正体、実は…もう“冷やしメニュー”の出番? 目玉焼きかと思いきや…福岡県太宰府市では最高気温31.3度と、7月中旬並みの暑さに。奈良県から修学旅行の2人組「暑すぎて