スマートフォンひとつで支払いが完了するQRコード決済は、日常的に利用する人も増えており、キャッシュレス決済の代表的な手段のひとつとなっています。 一方で、最近では「現金のみ」と案内する飲食店を見かけることもあるかもしれません。利便性が高いとされるQRコード決済ですが、なぜ利用を取りやめる店舗があるのでしょうか。 本記事では、その背景や店舗側の事情について整理します。