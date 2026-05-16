“ＲＥＳＴＡＲＴ”は今も続く――。福岡発のアイドルグループ「ＬｉｎＱ」の１期生で、２代目リーダーを務めた天野なつ（３２）は、解体・再開発プロジェクト、両ヒザの靱帯損傷、卒業という激動を経て、現在はソロアーティストとして東京を拠点に活動している。グループを支えた日々から、ソロとしてステージに立ち続ける今、その思いと見据える夢に迫った。１７歳でＬｉｎＱに加入した当初は、「歌とダンスは元から好きだった