【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーの青木裕子が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。2種類の手作り弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「彩りも詰め方も綺麗」生姜焼き＆オムライスの2種の弁当◆青木裕子、手作り弁当2種公開青木は「お弁当」「生姜焼きとオムライスの日」と記し、2種類の弁当を公開。2段の弁当箱にゴマのかかったご飯とぎっしりの生姜焼きがそれぞれ詰められ、トウモロコシ