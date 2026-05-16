バーミヤンでは、2026年5月14日（木）より期間限定フェア『背脂夏の陣』を開催♡極太ワシワシ麺がクセになる「バミ郎そば」や、コク深い「背脂醤油ラーメン」など、こってり好きにはたまらない新メニューが登場します。さらに焼餃子＆ごはんセットもお得に楽しめるので、がっつり食べたい日のランチやディナーにぴったりです♪ 極太ワシワシ麺のバミ郎そば♡ 今回のフェアで注目したいの