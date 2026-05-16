◇MLB パドレス2-0マリナーズ(日本時間16日、T-モバイル・パーク)マリナーズのセカンド、コール・ヤング選手が守備でスーパープレーを披露しました。そのプレーが飛び出したのは3回表のパドレスの攻撃。二死走者なしの場面でフェルナンド・タティスJr.選手をショート定位置付近へのボテボテのゴロに打ち取ります。しかし内野はシフトを敷き、ショートは三遊間を閉めていたため間に合わず。するとセカンドのヤング選手がセカンドベ