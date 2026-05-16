「阪神−広島」（１６日、甲子園球場）広島の先発・森下暢仁投手が初回にいきなり２点を先制された。外野手の拙守も響いた。初回は先頭・高寺に右前打とされて、次打者・中野には四球。打者２人で得点圏のピンチを背負った。３番・森下翔太の打球は中飛となり、二走が三塁へタッチアップした。中堅手・大盛は中継を介さずに三塁へ送球したが、三塁はセーフとなり、その間に一走の二塁進塁も許して二、三塁になった。その後