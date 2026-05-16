15日午後、青森市内の複合商業ビルにクマが出没。一時、居座りました。ビルにはホテルや飲食店、薬局などが入っていて、多くの利用者がいる状況でした。クマは出没から約3時間後に緊急銃猟で駆除されました。【同一個体？】ビルに居座ったクマと駐車場で目撃されたクマの写真を並べてみると…クマ目撃者「（大きさは）1m以上あったんじゃないか」午後5時半ごろ、バルコニーから下の様子を覗き込む男性。視線の先には、さすまたを持