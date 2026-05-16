「エンゼルス０−６ドジャース」（１５日、アナハイム）ドジャースが緊急ブルペンデーで、８投手による継投で２安打完封勝ちした。この試合は先発予定だった左腕のスネルが、試合開始４時間半前に登板を回避。左肘関節内遊離体の影響で負傷者リスト入りすることが発表されたが、マウンドに上がった投手はそれぞれの役割をこなした。試合後のロバーツ監督は緊急事態をカバーした救援陣について「全員が本当に素晴らしい仕事