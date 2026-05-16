ビジュアル系エアバンド「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔さん（41）が5月15日、自身のXを更新。「誰も言わないから俺が言ってやる」と自身の思いを投稿し、話題となっています。【写真】「誰も言わないから俺が言ってやる」話題になった投げかけ（全文）鬼龍院さんが熱くつづったのは、公共トイレへの思い。「外出先のトイレ(大)で用を足したあとウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由