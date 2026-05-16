Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ決済がメインになり財布を小さくした筆者。ただ残念なことに最近引っ越した地域はまだまだ現金オンリーのお店も多く、コンパクト財布だと容量や使い勝手でストレスを感じることが増えました。そんな時に試す機会をもらった「1ssi slim（イッシ スリム）」で、改めて長財布の良さを実感。老