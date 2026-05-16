お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が14日に自身のアメブロを更新。ブログでダイエット宣言をして以来の反響をつづった。【映像】たんぽぽ白鳥、七五三での家族6ショットを披露この日、江上は「ミッフィーのTシャツを来て、長崎のとある場所でロケしてきました」（原文ママ）と報告し、Tシャツ姿の写真を公開。「ブログでダイエット宣言をしてからというもの、街を歩くと色んな方に、『ダイエットしてるんでしょ？』『ダイエッ