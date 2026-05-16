◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）幕下・天空海（立浪）が無傷の４連勝を飾り、勝ち越した。同・阿蘇ノ山（境川）を力強い立ち合いで起こすと、タイミング良くはたき込んだ。元幕内は「起こして、いい当たりができた」とうなずいた。春場所前の膝の治療の効果も出ているという。２場所連続のストレート勝ち越しにも先場所は５勝２敗で「ここからですね」と気を引き締める。目標の１１月九州場所での十両復帰へ白