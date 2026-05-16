◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１６日・甲子園）広島・森下暢仁投手が、初回にあっさり２点の先制を許した。先頭・高寺に右前打と二盗を決められ、続く中野にストレート四球。森下の右飛で１死二、三塁と走者を進められ、４番・佐藤に右前適時打を浴びた。なおも１死一、三塁から大山の左犠飛で２点目を奪われた。今季この試合前まで２勝４敗、防御率４・４５という成績。６試合でクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自